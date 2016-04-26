اختطاف رجل أعمال سعودي قرب القاهرة

اختطف مسلحون مجهولون فجر الثلاثاء رجل أعمال سعودي وسائقه بعد أن تمكنوا من إيقاف سيارتهما على طريق سريع يربط القاهرة بمحافظة الاسماعيلية شمال شرقي مصر، بحسب ما أفاد مسؤول أمني بمحافظة الإسماعيلية لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الأمني، الذي تحدث شرط عدم كشف هويته، إن "رجل الأعمال كان في اجتماع مع شريكه في مصنعهما في الإسماعيلية واختفى أثره بعد مغادرته المصنع فجر الثلاثاء".

وأضاف "وجدنا سيارة رجل الأعمال على طريق القاهرة – الإسماعيلية وبها هواتف محمولة مغلقة تخص رجل الأعمال وسائقه".

وتابع إن دوافع الحادث لم تتضح بعد قائلا "لا نزال نحقق ولا نستطيع الجزم ما إذا كان الحادث جنائيا أم لا".

ولم يفصح المسؤول عن هوية رجل الأعمال السعودي.

وأوقف المسلحون سيارة رجل الأعمال تحت تهديد السلاح وخطفوه وسائقه واقتادوه إلى مكان مجهول، بحسب مسؤولين أمنيين أخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، كما لم يتم طلب أي فدية للإفراج عن رجل الأعمال وسائقه بعد.