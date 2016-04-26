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أصغر أسيرة فلسطينية: الاحتلال حرمني من التعليم

25/4/2016

قال والد الطفلة الفلسطينية ديما الواوي المفرج عنها من سجون الاحتلال إن كل ليلة قضتها في السجن عار على جبين الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف لبرنامج هاشتاج على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين إن ابنته عانت ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن ديما "12 عاما" الأحد الماضي بعد سجنها لمدة 4 أشهر ونصف الشهر بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب إحدى الحواجز الإسرائيلية.

وتعد ديما أصغر أسيرة فلسطينية بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

من جانبها قالت ديما إنها عانت بسبب غيابها عن منزلها وحرمانها من التعليم بسبب احتجازها من جانب قوات الاحتلال.

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