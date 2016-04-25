25 أبريل.. مواجهة مرتقبة بين النظام ومعارضيه في مصر

دعوات للتظاهر اليوم ضد النظام في مصر

دعا ناشطون وحركات شبابية إلى التظاهر اليوم الاثنين في مصر للمطالبة برحيل السيسي وذلك في الوقت الذي حذر فيه الأخير ووزير داخليته مجدي عبد الغفار مما أسموها محاولات "الخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة".

السيسي يحذر

وقال السيسي في كلمة ألقاها الأحد 24 أبريل نيسان بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات" ولكننا "معا نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لأن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه واعتقد أننا لن نسمح جميعا لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها".

وقال "أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة".

ودعت عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية إلى التظاهر احتجاجا على سياسات السيسي الاثنين 25 أبريل نيسان، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982.

غير أن المظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

اعتقال المعارضين

ومنذ أربعة ايام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاه بوسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.

وشهد يوم الجمعة 15 نيسان/أبريل مظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

الجيش في الشوارع

من جانبه، أعلن الجيش المصري الدفع بقواته "لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة" ضد أي تخريب بحسب بيان للناطق باسم الجيش على صفحته على موقع فيسبوك.

وأضاف البيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت "إعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصري في احتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم".

ونشرت الصفحة صورا لمدرعات عسكرية وجنودا في بعض الطرق باتجاه أماكن تمركزهم.

الداخلية تهدد

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح الأحد إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية قوات الشرطة لمواجهة أية احتمالات للخروج على القانون".

وأكد أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مضيفا أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".

وأضاف عبد الغفار أن "لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عليه تحت أي مسمى".

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.

ومنذ أن اطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، قتل مئات من المتظاهرين الموالين لمرسي في اشتباكات مع الجيش والشرطة كما تم توقيف وسجن العديد من الناشطين والمعارضين العلمانيين والليبراليين.

بيان لمعارضين بالخارج

دعا 73 من المعارضين البارزين بالخارج، في بيان مشترك لهم، الأحد الشعب المصري، للمشاركة في تظاهرات الاثنين.

وقال الموقعون على البيان "تحية لكل من دعا وينزل يوم التحرير الاثنين وكل من تحمل بسبب ذلك اعتقالا أو مطاردة أو اعتداء على حقوقه".

ومن أبرز الموقعين على البيان "إبراهيم يُسري (مساعد وزير الخارجية الأسبق)، إسلام الغمري (قيادي بتحالف دعم الشرعية)، أيمن نور (زعيم حزب غد الثورة)، إيهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة)، ثروت نافع (برلماني سابق)، حاتم عزام (برلماني سابق)، خالد الشريف (إعلامي مصري)، دينا زكريا (إعلامية)، رضا فهمي (برلماني سابق)، سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة)، عبد الرحمن يوسف (شاعر وكاتب)،عصام تليمة (من علماء الأزهر)، عصام عبد الشافي (أستاذ في العلوم السياسية)، عمرو دراج (وزير سابق)، طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية)، قطب العربي (كاتب صحفي)، محمد محسوب (وزير سابق في حكومة هشام قنديل)، نيفين ملك (حقوقية)".

الإخوان ترحب بالدعوات

وفي وقت سابق اليوم، دعت جماعة الإخوان المسلمين، أعضاءها و"جموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتجاجات مخاطبةً الشعب قائلة "اعملوا أيها الأحرار، وشاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده".

6 أبريل تعلن أماكن التظاهر

وفي السياق ذاته، جددت حركة "6 أبريل" المعارضة، دعوتها للتظاهر، وأعلنت في بيان لها، أنها ستعلن عن أماكن التجمعات والتظاهر الاثنين.

الاشتراكيين الثوريين: سنشارك بقوة

وفي بيان لحركة الاشتراكيين الثوريين (معارضة)، أكدت الحركة "مشاركتها بقوة في مظاهرة 25 أبريل"، داعية "جماهير المصريين، طلابًا وعمالا وفقراء وثوارًا، للمشاركة والتظاهر والاحتجاج ضد سياسات السيسي ونظامه".

"التجمع": دعوات التظاهر مخططات أمريكية

من جانبه قال حزب "التجمع" إن الداعين لمظاهرات 25 ابريل المقبل مدفوعون من جهات معادية لمصر وليس لها علاقة بالدفاع عن تراب الوطن. وأضاف الحزب في بيان أن الدعوة للتظاهر جزء من مخططات أمريكية وغربية تستهدف حصار الشعب المصري وإدخال البلاد في سيناريو الفوضى الخلاقة.

استنفار أمني

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن منطقة وسط القاهرة، والمناطق القريبة من ميدان التحرير تشهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا وعمليات تفتيش وسط دوريات أمنية لقوات التدخل السريع.

وأضافت المصادر أن السلطات قررت إغلاق محطة مترو السادات الواقعة في ميدان التحرير لدواع أمنية.