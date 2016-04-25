هبوط إيرادات السياحة في مصر66% في الربع الأول من 2016

قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري عادلة رجب لرويترز إن إيرادات السياحة في مصر بلغت 500 مليون دولار فقط في الربع الأول من 2016 انخفاضا من 1.5 مليار دولار قبل عام وهو ما يظهر معاناة البلاد في إعطاء دفعة لقطاع رئيسي يدر نقدا أجنبيا.

ويواجه قطاع السياحة – وهو دعامة رئيسية للاقتصاد ومصدر حيوي للعملة الصعبة – صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتلقت إيرادات السياحة أيضا ضربة قاصمة منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر تشرين الأول ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل الإرهابي، وقال تنظيم الدولة الإسلامية إنه زرع قنبلة على متن الطائرة.

وقالت رجب إن 1.2 مليون سائح فقط زاروا مصر في الربع الأول من 2016 انخفاضا من 2.2 مليون قبل عام.

وقال محلل لدى إس.تي.آر لاستشارات الفنادق "أوقفت شركات طيران أوروبية عديدة رحلاتها إلى شرم الشيخ. من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير تحطم الطائرة الروسية في المدى الطويل."