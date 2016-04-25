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مصر: #الثورة_مستمرة يتصدر تويتر صباح مظاهرات 25 أبريل

25/4/2016

هاشتاج #الثورة_مستمرة الأكثر تداولا في مصر

حل هاشتاج #الثورة_مستمرة الأول في قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتزامن مع دعوات لعدة قوى سياسية وثورية  للتظاهر اليوم ضد النظام بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل/نيسان الحالي.

فيما حل هاشتاج #يالا_يا_سيسي_لم_هدومك  في الترتيب السابع كأكثر الهاشتاجات تداولا على تويتر بأكثر من 36 ألف تغريدة.

وكتب تامر جمال: "#الثوره_مستمره على #حكم_العسكر حتى ينتهي إلى غير رجعة ويحاكم بالخيانة  العظمى".

وكتب ابن صاحب المطعم:  "#الثوره_مستمرة ابدأ بنفسك وثور من جواك غير نفسك رجعولنا أخلاق وقيم اتربينا عليها نبطل جشع نخاف من ربنا هي دي الثورة اللي محتاجينها".

وكتب المجدوب: "#الثوره_مستمره، نفسكم تكممونا والوطن يسكن سُكاته مش هنسكت فاقتلونا ماحناش اغلى من اللى مات".

وكتب رابطة محبي الإخوان: "اللهم بلغنا رمضان  ولا تبلغ السيسى شعبان #يلا_يا_سيسي_لم_هدومك"

وكتب أسامة: "شباب أحرار شرفاء بتموت فى سجنوك، الجيش ساب الجبهة وبيحمى حدودك، خوفك ورعبك وبجنونك قتلت جنودك، #ارحل_ياسيسي لم هدومك".

وكتبت شهد: "#انزل خلي الأرض تزلزل انطق كلمه إنت حابسها #الثورة_مستمرة".

وكتب حساب رجال: "#الثوره_مستمره، اليوم ننتظر فتح ميادين مصر، ننتظر بيان من قيادة الأحرار، لن نسمح ببيان آخر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انتهى".

المصدر : الجزيرة مباشر
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