محرز أول عربي يتوج بلقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

محرز تفوق على زميله جيمي فاردي وباقي نجوم الدوري

فاز الجزائري رياض محرز، جناح فريق ليستر سيتي، الذي يقترب من حسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بجائزة "رابطة محترفي كرة القدم" البريطانية PFA لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لهذا الموسم.

ويأتي هذا اللقب كأول لقب من نوعه للاعب عربي وأفريقي، في الدوري الأهم والأقوى في العالم، بعد موسم حافل لمحرز مع فريقه الصاعد بشكل مفاجئ، والمتصدر الدوري غالبية الموسم، ولم يعد يفصله عن اللقب سوى 4 نقاط في ثلاث جولات.

وسجل محرز (25 عاما) 17 هدفا، ساهمت في حسم المنافسات لصالح فريقه ليستر، ووضعت اللاعب في مقدمة المؤثرين في المسابقة، متغلبا على زميله جيمي فاردي مهاجم الفريق ذاته، وهاري كين هداف توتنهام المنافس على اللقب، بينما تأخر ديمتري هايت صانع ألعاب وستهام، ومسعود أوزيل لاعب أرسنال.