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مجلس الوزراء السعودي يوافق على "رؤية المملكة 2030"

25/4/2016

الملك سلمان (وسط) وولي العهد (يسار) وولي ولي العهد (يمين) ـ واس

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين على "رؤية السعودية 2030" التي من المتوقع أن تهدف إلى تحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط والمتوقع أن تشمل إصلاحات جذرية.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي "اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء، آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة."
وأضاف "وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا أنموذجا للعالم على جميع المستويات."
وذكر العاهل السعودي أنه وضع نصب عينيه منذ توليه العرش "السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابت بلاده الشرعية وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزان لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه."
من جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية أن "شركة أرامكو جزء من مفاتيح رؤية السعودية 2030".      
وقال في تصريحات صحفية إن "الرؤية هي خارطة أهدافنا في التنمية والاقتصاد لـ15 عاما المقبلة".      
وأوضح أن طرح جزء من أرامكو سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ، واعتبر أن "الشفافية هي أول فائدة لاكتتاب أرامكو لأن غياب البيانات ضايق الناس، أما طرحها فسيجعلها تحت رقابة البنوك والجميع".      
وردا على المخاوف من طرح أرامكو، قال :"لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية عطلت تنمية الكثير من القطاعات"، مشيرا إلى أن "المخاطرة العالية كانت ستحدث لو لم تقدم الرياض على خطوة طرح أرامكو".

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