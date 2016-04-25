كريستال إلى نهائي كأس إنجلترا للمرة الثانية بتاريخه

سيعود كريستال بالاس بالزمن 26 عاما وتحديدا إلى 1990 وذلك بعد أن بلغ نهائي مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بفوزه على واتفورد بهدفين مقابل هدف الأحد في الدور نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ويدين الفريق اللندني بتأهله إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه وإلى حرمان واتفورد من تحقيق الأمر ذاته، إلى كونور ويكهام الذي منحه هدف الفوز في الدقيقة 61 بكرة رأسية إثر عرضية من السنغالي بابي سواريه في مباراة تقدم خلالها فريقه منذ الدقيقة 6 عبر الكونغولي يانيك بولازي بكرة رأسية إثر تمريرة رأسية من داميان ديلاني إثر ركلة ركنية، قبل أن يعادل تروي ديني في بداية الشوط الثاني بكرة رأسية أيضا إثر ركلة ركنية (55).

وضرب كريستال بالاس موعدا في النهائي المقرر في 21 أيار/مايو على "ويمبلي" أيضا مع مانشستر يونايتد الذي تخطى ايفرتون 2-1 أمس الأول السبت.

وستكون المواجهة بين كريستال بالاس ويونايتد إعادة للنهائي الوحيد الذي خاضه الفريق اللندني عام 1990 حين اضطر الطرفان لخوض مباراة معادة بعد تعادلهما 3-3 بعد التمديد وخرج منها "الشياطين الحمر" فائزين 1-صفر بهدف لي مارتن.