البث الحي
منوعات

قتلى بانفجار في منطقة السيدة زينب بدمشق

25/4/2016

صورة بثها ناشطون لآثار التفجير الذي استهدف حاجزا لقوات النظام

أفادت مصادر للجزيرة بمقتل عشرة أشخاص بانفجار سيارة ملغمة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، واستهدف التفجير نقطة تفتيش لجيش النظام السوري عند مدخل بلدة الذيابية في ريف دمشق.

من جانبها قالت وكالة سانا الرسمية للأنباء إن التفجير -الذي وصفته بأنه إرهابي- وقع عند مدخل بلدة الذيابية بريف دمشق وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين. كما ذكرت قناة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله اللبناني أن التفجير وقع عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري.

وقال شهود عيان إن "انتحاريا" قام بتفجير نفسه على الحاجز، وأدى التفجير لاحتراق أربع سيارات بشكل كامل، مشيرين إلى وجود أشلاء لعدد من المدنيين والعسكريين.

وتوقع المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يرتفع عدد القتلى، نظرا لوجود عدد من الإصابات الحرجة.

وأفادت وكالة مسار برس التابعة للمعارضة بأن السيارة انفجرت أثناء تفتيشها من قبل عناصر الحاجز، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى منطقة السيدة زينب.

وتعرضت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق لعدة تفجيرات كان آخرها في 21 فبراير/ شباط الماضي، وكان الأكثر دموية حيث وصل عدد الضحايا إلى 120 قتيلا ومئات الجرحى، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)