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شاهد: منطقة تشيرنوبل تتحول لمحمية فريدة

24/4/2016

 

بعد ثلاثين عاما على الكارثة النووية، تحولت المنطقة المحيطة بمفاعل تشرنوبيل، والتي هجرها سكانها، إلى محمية فريدة من نوعها، تكثر فيها الحيوانات البرية.

 

ويقول دينيس فيشنيفسكي كبير المهندسين في "المنطقة المحظورة"، الواقعة في منطقة قطرها 30 كيلومترا حول موقع الكارثة، إن الطبيعة عادت لتزدهر، عندما هجر السكان المنطقة، إذ تم إجلاء أكثر من 130 ألف شخص منها في الأيام التي تلت الانفجار النووي، الأمر الذي أدى إلى فراغ ملأته الطبيعة نفسها، حين لم تعد الحيوانات تشعر بضغط النشاط البشري".

 

كانت الكارثة قد أدت لجرف نحو عشرة كيلومترات مربعة، من غابات الصنوبر المحيطة بالمحطة النووية، نتيجة امتصاص الأشجار للإشعاعات بمستويات عالية، فيما اختفت أنواع الطيور المختلفة والحشرات والقوارض، التي كانت تعيش فيها، ثم قامت الحكومة بجرف موقع "الغابة الحمراء"، نسبة إلى لون الأشجار الميتة فيها، بالجرافات، فيما طمرت هذه الأشجار كما لو كانت نفايات نووية.

 

غير أن غابة جديدة من الصنوبر الأكثر مقاومة للإشعاعات عادت لتنبت في المكان نفسه، وعرفت الطبيعة بعد ذلك تحولات ملفتة، إذ غابت أنواع من الكائنات التي تعتمد على النفايات البشرية، بينما عادت للظهور تلك الأجناس التي كانت مزدهرة في الطبيعة قبل تعميرها، ومنها الذئاب والدببة والعقاب ذو الذيل الأبيض.

 

ثم تم نقل مجموعة صغيرة من خيول "بريفاسكي" المهددة بالانقراض، إلى المنطقة عام 1990، لمعرفة إن كان بوسعها البقاء، ونجحت التجربة، لتبقى نحو مائة من هذه الجياد، ترعى في الحقول الخالية.

 

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