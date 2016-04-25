شاهد: مظاهرات بالقاهرة والمحافظات تطالب برحيل السيسي

شهدت محافظات القاهرة الكبرى ظهر اليوم الاثنين عددا من المظاهرات المناهضة للنظام المصري، وخرج مئات المتظاهرين في منطقة إمبابة بالجيزة رافعين لافتات تطالب بإسقاط النظام الحالي ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما انطلقت مظاهرتان في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وجابتا شوارع الحي الثاني والحي الخامس، لإعلان رفض "حكم العسكر" .

وانطلقت مظاهرة في شارع ناهيا من نفس نقطة انطلاقها يوم 25 يناير 2011م، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط النظام ورحيل السيسي.

كما خرجت مظاهرة شبابية في حي بولاق الدكرور بالجيزة، للمطالبة بإسقاط النظام، شهدت اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين.

وفيما أغلقت قوات الأمن منطقة وسط القاهرة أمام المظاهرات الرافضة للنظام، سمحت باحتفال عشرات من مؤيدي النظام بذكرى تحرير سيناء وإعلان تجديد الثقة في السيسي.