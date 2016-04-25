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شاهد: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

25/4/2016

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اليوم (الاثنين) باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية، في اليوم الرابع لما يسمى بـ "عيد الفصح العبري".

وقالت وزارة "الأوقاف والشؤون الدينية" في القدس إن 128 مستوطنًا و6 عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي(الشاباك) اقتحموا باحات الأقصى من "باب المغاربة".

وذكرت المصادر الفلسطينية أن المتطرفين اليهود نظموا جولات بحماية عناصر الاحتلال؛ حتى خروجهم من "باب السلسلة" ضمن ما يُعرف بـ "فترة الاقتحامات الصباحية".

كان 115 مستوطنا اقتحموا أمس باحات الأقصى، حيث بدأ عيدهم يوم الجمعة.

وكانت منظّمات وجمعيّات "الهيكل المزعوم" قد دعت أنصارها إلى اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، بسبب الأعياد اليهودية.

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