البث الحي
منوعات

شاهد بالصور مظاهرات تطالب النظام المصري بالرحيل

25/4/2016

انطلقت عصر اليوم الاثنين مظاهرات مناهضة للنظام المصري في عدد من المحافظات ، ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة برحيله نظرا تدهور الوضع الاقتصادي  للبلاد

وقامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين من الوصول للميادين وقامت بتطويق نقابتي الصحفيين والأطباء بوسط القاهرة بينما سمحت لأنصار الرئيس المصري عبد القتاح السيسي بالوصول إلى ميدان مصطفي محمود بوسط القاهرة وميدان التحرير بالتظاهر ورفع شعارات التأييد

يأتي ذلك في أطار احتفال المصريين بالذكري الـ34 لتحرير سيناء

 مظاهرات مناهضة للنظام المصري في مدينة ناهيا"جنوب القاهرة"

 قوات الأمن تطوق نقابتى الصحفيين والأطباء بوسط القاهرة وتمنع وصول المظاهرات المعارضة للنظام من الوصول لميدان التحرير
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)