شاهد بالصور مظاهرات تطالب النظام المصري بالرحيل

انطلقت عصر اليوم الاثنين مظاهرات مناهضة للنظام المصري في عدد من المحافظات ، ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة برحيله نظرا تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد

وقامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين من الوصول للميادين وقامت بتطويق نقابتي الصحفيين والأطباء بوسط القاهرة بينما سمحت لأنصار الرئيس المصري عبد القتاح السيسي بالوصول إلى ميدان مصطفي محمود بوسط القاهرة وميدان التحرير بالتظاهر ورفع شعارات التأييد

يأتي ذلك في أطار احتفال المصريين بالذكري الـ34 لتحرير سيناء