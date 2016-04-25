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شاهد: أنصار السيسي يرقصون في ميادين أغلقت في وجه المتظاهرين

25/4/2016

تجمع عدد من أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الميادين الرئيسية التي أغلقتها قوات الشرطة والجيش في وجه المتظاهرين اليوم الاثنين.

ففي ميدان التحرير بوسط القاهرة تجمع بضعة أشخاص من أنصار السيسي وظلوا يتراقصون على أنغام الأغاني، وفي حماية قوات الأمن التي أغلقت الميدان وكذلك محطة مترو السادات المطلة عليه، لمنع المتظاهرين الرافضين للرئيس عبد الفتاح السيسي من التوافد عليه.

قوات الأمن أغلقت الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، ومنعت الصحفيين من الدخول إلى مبنى نقابتهم، بينما تجمع عدد من أنصار السيسي وحملوا أحد ضباط الشرطة وهم يرقصون على نغمات أغنية "بشرة خير"

الأمر نفسه تكرر في ميدان مصطفى محمود وهو أحد الميادين التي دعت القوى الثورية والشبابية للتظاهر فيه اليوم الاثنين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاهل دعوات التظاهر من أجل إسقاطه وكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مهنأ المصريين بعيد تحرير سيناء " أتقدم للشعب المصري العظيم بالتهنئة على تلك الذكرى الخالدة التي أكدت على عظمة و عراقة الدولة المصرية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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