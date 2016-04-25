سناتور أمريكي سابق عمره 90 عاما يتزوج من رجل

قرر سيناتور أمريكي سابق يبلغ من العمر 90 عاما أن يتزوج من رجل خلفا لزوجته الراحلة.

هاريس ووفورد. سناتور أمريكي سابق

وكتب مقالا نشره في صحيفة نيويورك تايمز عبر فيه عن دعمه القوي للزواج المثلي سواء بالنسبة إلى الرجال أو النساء.

وقال ووفورد إن زوجته السابقة، كلير، التي ماتت بسبب معاناتها سرطان فقر الدم في عام 1996 كانت "مثالا على حب عظيم بين شخصين".

ومارست كلير تأثيرا كبيرا على مسيرته السياسية، وقد أنجبا ثلاثة أولاد.

وكان ووفورد عضوا في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي من العام 1991 إلى 1995 ممثلا عن ولاية بنسلفانيا.

والتقى ووفورد بعد خمس سنوات على موت زوجته ماثيو شارلتون الذي ينوي أن يتزوج منه.

وكانت المحكمة العليا قد قضت بأن الولايات التي حظرت الزواج المثلي يجب أن تسمح به، حسب الدستور الأمريكي.

وشارك السناتور السابق، عندما كان في الثامنة عشر، في تأسيس رابطة الفيدراليين وهي منظمة معنية بتشجيع الحكم الفيدرالي في مختلف أنحاء العالم.

وانضم لاحقا إلى الحملة الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق، جون كيندي، ثم عمل فيما بعد مع الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون والرئيس الحالي، باراك أوباما.