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روسيا تدرس شراء الماء الثقيل من إيران

25/4/2016

صورة أرشيفية لمفاعل آراك للماء الثقيل-غيتي

قالت الخارجية الروسية إنها تدرس شراء 40 طنا من الماء الثقيل من إيران، وذلك بعد أيام من شراء الولايات المتحدة 32 طنا من الماء الثقيل الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن الخارجية الروسية اعتزامها شراء 40 طنا من الماء الثقيل.

كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد نقلت عن مسؤولين إيرانيين بارزين أن طهران تجري محادثات مع موسكو بشأن عملية شراء الماء الثقيل.

ونقلت الوكالة عن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قوله إن الولايات المتحدة كانت أول مشتر من الماء الثقيل الايراني.

وأضاف أن بعض القوى العالمية الأخرى، بما في ذلك روسيا تظهر اهتماما بشراء الماء الثقيل.

وبموجب الاتفاق التاريخي الذي وقعته إيران العام الماضي مع القوى الدولية تتحمل طهران المسؤولية عن تقليل مخزونها من الماء الثقيل الذي يمثل مكونا لصنع أسلحة نووية وإنتاج الطاقة النووية.

والماء الثقيل ليس مشعا ويمنح الاتفاق إيران حق بيعه أو تخفيفه أو التخلص منه تحت ضوابط محددة.

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