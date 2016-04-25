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دراسة: التأمل يساعد في نمو خلايا جديدة بالمخ

25/4/2016

التركيز والاسترخاء يساعدان على نمو خلايا جديدة بالمخ ـ غيتي

خلصت دراسة علمية إلى أن التأمل لا يساعد  فقط على الاسترخاء وإنما أيضا يبقى على شباب المخ .

فقد أوضحت الدراسة أن التأمل  بصورة منتظمة يعمل على بقاء عمر المخ أصغر من العمر الحقيقي بواقع سبعة أعوام ونصف.     

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية اليوم الاثنين عن باحثين القول إن التركيز القوي والاسترخاء ربما يساعدان على نمو خلايا جديدة بالمخ .

وقد عمل العلماء على مسح إشعاعي لأدمغة 50 رجلا وسيدة من الأمريكيين يقومون بالتأمل بانتظام و لأدمغة 50 أخرين لا يمارسون التأمل .

وأظهرت النتائج أن عمر مخ الذين لا يمارسون التأمل كان مماثلا لعمرهم  الفعلي ، أي أن الشخص الذي يبلغ من العمر 55 عاما بلغ عمر مخه 55 أيضا .

ولكن التجربة أوضحت أن الذين يمارسون التأمل مخهم كان أقل عمرا من عمرهم الفعلي ، أي أن الذي يبلغ من العمر 50 عاما  كان  مخه  يعادل  عمر مخ  من يبلغ من العمر 42 أو 43 عاما .

وقال  الباحث  كريستيان جاسر بمستشفى جامعة جينا في ألمانيا " هذه النتائج تشير إلى أنه يبدو أن التأمل مفيد للحفاظ على المخ ، حيث يشيخ المخ بوتيرة أبطأ طوال الحياة.

وأضاف جاسر ، الذي تعاون  مع علماء أمريكيين وأستراليين في القيام بالدارسة أنه لا يتضح كيف يحمي التأمل المخ ، ولكن من الممكن  أن"  العمليات العقلية المكثفة " تؤدي لنمو خلايا جديدة.

كما ألمح إلى أن الذين يمارسون التأمل  قد يتبعون  أساليب حياة أكثر صحة بوجه عام .

فقد خلصت الدراسة إلى أن أدمغة النساء أكثر شبابا بواقع ثلاثة أعوام مقارنة بأدمغة الرجال ، سواء كن يمارسن التأمل أم لا . ويشار إلى أن التأمل أيضا يقوم بتعزيز الصحة من خلال أوجه عديدة ، تتراوح ما بين تعزيز نظام المناعة و تخفيف الإحساس بالوحدة .  

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