دراسة: التأمل يساعد في نمو خلايا جديدة بالمخ

التركيز والاسترخاء يساعدان على نمو خلايا جديدة بالمخ ـ غيتي

خلصت دراسة علمية إلى أن التأمل لا يساعد فقط على الاسترخاء وإنما أيضا يبقى على شباب المخ .

فقد أوضحت الدراسة أن التأمل بصورة منتظمة يعمل على بقاء عمر المخ أصغر من العمر الحقيقي بواقع سبعة أعوام ونصف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية اليوم الاثنين عن باحثين القول إن التركيز القوي والاسترخاء ربما يساعدان على نمو خلايا جديدة بالمخ .

وقد عمل العلماء على مسح إشعاعي لأدمغة 50 رجلا وسيدة من الأمريكيين يقومون بالتأمل بانتظام و لأدمغة 50 أخرين لا يمارسون التأمل .

وأظهرت النتائج أن عمر مخ الذين لا يمارسون التأمل كان مماثلا لعمرهم الفعلي ، أي أن الشخص الذي يبلغ من العمر 55 عاما بلغ عمر مخه 55 أيضا .

ولكن التجربة أوضحت أن الذين يمارسون التأمل مخهم كان أقل عمرا من عمرهم الفعلي ، أي أن الذي يبلغ من العمر 50 عاما كان مخه يعادل عمر مخ من يبلغ من العمر 42 أو 43 عاما .

وقال الباحث كريستيان جاسر بمستشفى جامعة جينا في ألمانيا " هذه النتائج تشير إلى أنه يبدو أن التأمل مفيد للحفاظ على المخ ، حيث يشيخ المخ بوتيرة أبطأ طوال الحياة.

وأضاف جاسر ، الذي تعاون مع علماء أمريكيين وأستراليين في القيام بالدارسة أنه لا يتضح كيف يحمي التأمل المخ ، ولكن من الممكن أن" العمليات العقلية المكثفة " تؤدي لنمو خلايا جديدة.

كما ألمح إلى أن الذين يمارسون التأمل قد يتبعون أساليب حياة أكثر صحة بوجه عام .

فقد خلصت الدراسة إلى أن أدمغة النساء أكثر شبابا بواقع ثلاثة أعوام مقارنة بأدمغة الرجال ، سواء كن يمارسن التأمل أم لا . ويشار إلى أن التأمل أيضا يقوم بتعزيز الصحة من خلال أوجه عديدة ، تتراوح ما بين تعزيز نظام المناعة و تخفيف الإحساس بالوحدة .