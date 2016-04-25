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حكومة الوفاق تتسلم مقر وزارة الخارجية في طرابلس

25/4/2016

استلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، وهو أول مقر لوزارة سيادية تستلمه الحكومة بعد أن استملت مقرات عدة وزارات أخرى غير سيادية.

وسبق أن استلمت حكومة الوفاق مقار 5 وزارات أخرى في طرابلس هي الإسكان والمرافق والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي والمواصلات.

وقال "محمد العماري" رئيس لجنة استلام المقار الحكومية بالمجلس الرئاسي إنه سيتم استلام كافة مقار الوزارات خلال أسبوع بجانب استلام كافة الملفات الخاصة بهذه الوزارات على المستويات الإدارية والقانونية  المالية.

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