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تشديدات أمنية وسط القاهرة ترقبًا لمظاهرات 25 أبريل

25/4/2016

كثّفت قوات الأمن المصرية، اليوم الاثنين، من تواجدها وسط العاصمة القاهرة، تحسبًا لمظاهرات دعت إليها قوى وحركات سياسية معارضة، للمطالبة بإسقاط النظام ورفضا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء اليوم 25 أبريل/نيسان الحالي.

شهدت منطقة وسط القاهرة، إجراءات أمنية مشددة، خاصة بمحيط ميادين "عبد المنعم رياض" و"التحرير" و"طلعت حرب"، وسط عمليات تفتيش ذاتية، ودوريات متحركة لسيارات الإنقاذ السريع.

وتمركز عدد من السيارات والمدرعات التابعة للشرطة عند المداخل الرئيسية لتلك الميادين، وسط تواجد كثيف لعناصر الأمن المركزي (مكافحة الشغب).

كما أغلقت قوات الأمن، كافة الطرق المؤدية إلى مركز الاحتجاج الرئيسي، المقرر أمام "نقابة الصحفيين" وسط القاهرة، ووضعت حواجز حديدية عند بداية شارع "عبد الخالق ثروت" المؤدي للنقابة، وسط تمركز لمدرعات الأمن المركزي بمحيط المبني والشوارع الجانبية.

وفي ميدان رابعة العدوية (غيّرت الحكومة المصرية اسمه لاحقًا إلى ميدان هشام بركات)، بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، شددت قوات الأمن من إجراءاتها، وسط تمركز عدد من سيارات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة وسيارات التدخل السريع، إضافة إلى تمركز 4 آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة (الجيش).

وصدرت دعوات الخروج من قوى سياسية معارضة، على رأسها "جماعة الإخوان المسلمين" وحركتي "6 أبريل" و"الاشتراكيون الثوريون" وحزب "مصر القوية".

وعلى رأس المناطق التي حددتها الجهات الداعية للتظاهر، أمام نقابتي الصحفيين والأطباء، وأمام محطة مترو "البحوث"، غرب القاهرة.، كما قرّرت السلطات المصرية إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير، مبررةً قرار الإغلاق بـ"دواعٍ أمنية".

يشار أن قانون التظاهر في مصر، يلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن"، وحتى صباح اليوم لم تعلن وزارة الداخلية أن أيا من القوى الداعية للمظاهرات أخبرتها بذلك.

 

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