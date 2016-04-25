تركيا تطلب إزالة صورة ضد أردوغان من معرض بجنيف

المصور ديمير سونميز يقف بجوار اللافتة المثيرة للجدل- إ ب أ

قال متحدث باسم سلطات مدينة جنيف السويسرية اليوم الاثنين إن القنصلية التركية طلبت من المدينة إزالة صورة من معرض تنسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية عن مقتل أحد المحتجين.

وأقام المعرض المصور ديمير سونميز في ميدان الأمم وهو ساحة شهيرة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وتظهر في إحدى الصور الكبيرة التي يعرضها سونميز، الذي يعيش في جنيف، لافتة احتجاج مرسوم عليها صورة مراهق توفي بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في اسطنبول عام 2013 بسبب إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع.

وتظهر على اللافتة في الصورة عبارة "اسمي بركين إلفان . قتلتني الشرطة بناء على أوامر من رئيس الوزراء التركي".

وكان أردوغان يتولى منصب رئيس الوزراء آنذاك. وقال المتحدث لوكالة الأنباء السويسرية إن مجلس مدينة جنيف سوف يدرس طلب تركيا غدا (الثلاثاء).