الشورى السعودي يوافق على اتفاقية الحدود البحرية مع مصر

مجلس الشورى السعودي-واس

وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان موافقة المجلس بالإجماع على مشروع الاتفاقية.

وأضاف أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية.

وتابع أن "المجلس استمع إلى آراء عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار على العلاقات المتميزة التي تربط بينهما".