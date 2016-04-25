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السعودية: طرح أقل من 5% في أرامكو للبيع

25/4/2016

ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين إن المملكة تخطط لبيع أقل من خمسة في المئة في شركة النفط الحكومية أرامكو في طرح عام أولي.

وذكر الأمير محمد بن سلمان أنه يتوقع تقييم أرامكو كبرى شركات الطاقة في العالم بأكثر من تريليوني دولار وأنه يريد تحويلها إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون العربية أنه من المقرر طرح شركات تابعة لأرامكو للاكتتاب العام في إطار جهود الخصخصة لتعزيز الشفافية في شركة النفط العملاقة.

وأشار إلى أن طرح واحد في المئة فقط في أرامكو سوف يكون "أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية".

وكان أمريكيون يديرون أرامكو في السابق، لكنها باتت شركة حكومية سعودية منذ فترة طويلة. ويزيد حجم أرامكو كثيرا عن بقية الشركات العاملة بالقطاع حيث تبلغ احتياطياتها من الخام 265 مليار برميل بما يتجاوز 15 بالمئة من حجم احتياطيات النفط العالمية.

وتنتج أرامكو ما يربو على عشرة ملايين برميل يوميا، بما يعادل ثلاثة أمثال ما تنتجه اكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم في حين تتجاوز احتياطياتها عشرة أمثال احتياطي اكسون موبيل.

وإذ تم طرح أرامكو للاكتتاب العام فإنها قد تكون أول شركة يتم تقييمها بأكثر من تريليون دولار.

وقال ولي ولي العهد السعودي "أقل من خمسة في المئة من أرامكو الأم (سيتم طرحها)… نحن نحاول نفصل ونخلي شركة أرامكو شركة قابضة."

وأشار إلى أن طرح أرامكو سيكون في السوق السعودية مضيفا أن من بين الأفكار التي يجري دراستها تأسيس صندوق في السوق الأمريكية يشتري أسهما في أرامكو للمساعدة على جلب السيولة.

ولم يتضح أي من مشروعات أرامكو ستشملها عملية البيع لكن قائمة المرشحين كبيرة.

وتملك أرامكو وشركاتها التابعة حصصا في قطاع التكرير تزيد طاقتها الإنتاجية على خمسة ملايين برميل يوميا.

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