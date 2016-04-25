الخطوط القطرية تشتري حصة بمريديانا الإيطالية

أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الشركة تجري مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لشراء 49 في المئة في شركة الطيران الإيطالية مريديانا لكن الصفقة تتوقف على إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.

وقال أكبر الباكر إن الناقلة تدرس شراء بين 25 و49 بالمئة في الخطوط الملكية المغربية لكنها تركز حاليا على صفقة مريديانا.

وتحوز الخطوط القطرية عشرة في المئة في آي.ايه.جي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية وتتطلع لمزيد من الاستثمارات لتعزيز النمو.

وقال الباكر للصحفيين "الشراكة مع مريديانا ستجعلها تزدهر وتنمو وتزيد عدد موظفيها. لكن تكون المرحلة الأولى فترة مؤلمة للموظفين."

ولم يعلق الباكر على التكلفة المحتملة للاستحواذ على حصة في مريديانا المملوكة لأغا خان رجل الأعمال.

وطلبت مريديانا من نقابات العمال الموافقة على تسريح 900 موظف بما يعادل نحو نصف قوتها العاملة في إطار شراكة مزمعة مع الخطوط القطرية حسبما قاله مصدر مطلع لرويترز في فبراير شباط.

وقال الباكر إن الخطوط القطرية تجري محادثات مع الموظفين والنقابات بخصوص الصفقة مضيفا أنه إذا تم التوصل إلى "تسوية مرضية" لإعادة هيكلة الشركة فإنها ستدخل في شراكة معها.

وتابع "علينا أن نقرر نعم أم لا بنهاية يونيو/حزيران".