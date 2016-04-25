الأهلي بطلا للدوري السعودي بعد غياب 32 عاما

في مباراة مصيرية بين متصدر الدوري السعودي ووصيفه، تغلب المتصدر الأهلاوي، الأحد، على وصيفه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج باللقب الثالث في تاريخه بعد غياب 32 عاما عن منصات التتويج.

وتقدم الهلال عبر لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة 11 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة في ظل غياب الأهلاوية ونجمهم الأول، السوري عمر السومة.

دخل الأهلاوي الشوط الثاني بعزيمة كبيرة ولم يقبل التفريط بالصدارة، ونجح مع الدقيقة الأولى من تسجيل هدف التعادل عبر السومة، الذي عاد وأضاف الهدف الثاني الثمين لفريقه عند الدقيقة 51، قبل أن يطلق لاعب الوسط السعودي، حسين المقهوي، رصاصة الرحمة على الهلاليين في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 57 ليبتعد عن الهلال بست نقاط مع تبقي جولتين في الدوري، ومع الأخذ باعتبار أن اللقب يحسم بحساب المواجهات المباشرة بين الفريقين في حال تعادلا بالنقاط وبذلك يتوج الأهلي حتى لو خسر مباراتيه المبتقيتين وفاز الهلال في مباراتيه.

ووصل السومة إلى هدفه رقم 22، مبتعدا عن لاعب الاتحاد، جيلمس ريفاس، بفارق ثلاثة أهداف، وبذلك أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري السعودي الذي يسجل أكثر من عشرين هدفا في موسمين متتاليين.

ويعود آخر فوز للأهلي بلقب الدوري السعودي إلى موسم 1983/1984، لذلك اشتعلت مدرجات ملعب الجوهرة وأرضيته بأفراح جماهير ولاعبي الأهلي.