اعتقالات وتشديد أمني ضد مظاهرات تطالب برحيل السيسي

شهدت عدة مدن ومحافظات مصرية اليوم (الاثنين) مظاهرات ومسيرات مناهضة للنظام ورافضة لسياساته.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والإسكندرية شهدت مظاهرات ضد النظام.

وخرج مئات المتظاهرين في منطقة إمبابة بالجيزة رافعين لافتات تطالب بإسقاط النظام الحالي ورحيل السيسي.

كما انطلقت مظاهرتان في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وجابتا شوارع الحي الثاني والحي الخامس، لإعلان رفض "حكم العسكر" .

وانطلقت مظاهرة في شارع ناهيا من نفس نقطة انطلاق مظاهرات 25 من يناير 2011 ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط النظام.

كما خرجت مظاهرة شبابية في حي بولاق الدكرور بالجيزة، للمطالبة بإسقاط النظام، شهدت اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين.

في المقابل أغلقت قوات الأمن منطقة وسط القاهرة أمام المتظاهرين وسمحت باحتفال عشرات من مؤيدي النظام بذكرى تحرير سيناء وإعلان تأييدهم للسيسي حيث تجمع عدد من أنصار الرئيس المصري في الميادين الرئيسية التي أغلقتها قوات الشرطة والجيش في وجه المتظاهرين.

ففي ميدان التحرير بوسط القاهرة تجمع بضعة أشخاص من أنصار السيسي وظلوا يتراقصون على أنغام الأغاني، وفي حماية قوات الأمن التي أغلقت الميدان وكذلك محطة مترو السادات المطلة عليه، لمنع المتظاهرين من التوافد عليه.

كذلك أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، ومنعت الصحفيين من الدخول إلى مبنى نقابتهم، بينما تجمع عدد من أنصار السيسي وحملوا أحد ضباط الشرطة وهم يرقصون على نغمات أغنية "بشرة خير".

وتجاهل عبد الفتاح السيسي دعوات التظاهر من أجل إسقاطه وكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مهنئا المصريين بعيد تحرير سيناء " أتقدم للشعب المصري العظيم بالتهنئة على تلك الذكرى الخالدة التي أكدت على عظمة و عراقة الدولة المصرية".

يشار إلى أن قانون التظاهر في مصر، يلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن"، وحتى صباح اليوم لم تعلن وزارة الداخلية أن أيا من القوى الداعية للمظاهرات أخبرتها بذلك.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الأمن فرقت مسيرات احتجاجية ضد النظام إحداها كانت في طريقها من منطقة البحوث بحي الدقي باتجاه ميدان التحرير وأخرى في الجيزة وطاردت المشاركين فيهما، فيما منعت دخول نقابة الصحفيين وألقت القبض على عدد من الصحفيين بمحيطها.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن اعتقلت عشرات المتظاهرين في ميدان التحرير كما ألقت قوات الأمن القبض على خمسة من أنصار حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

من جهتها، أفادت وكالة الأناضول بأن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة صحفيين من أمام مبنى نقابة الصحفيين وسط القاهرة.

وكان أكثر من عشرين تيارا سياسيا قد دعوا جموع الشعب المصري للنزول بكثافة في الميادين والشوارع لإسقاط نظام السيسي الذي يتهمونه بالتفريط في حقوق البلاد، وقمع الحريات واعتقال الأبرياء.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مشاركتها في المظاهرات، مشيرة إلى أنها شريكة في أي تحرك وطني جاد في هذا اليوم الذي وصفته بأنه "يوم مهم في تاريخ الحركة الوطنية المصرية نحو تخليص الوطن ممن انتهكوه واختطفوه".

ودعت كذلك جميع المشاركين في المظاهرات إلى إعلاء شعارات ثورة الـ25 من يناير "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، كما دعتهم إلى توحيد صفوفهم وتجنب الخلافات الأيديولوجية والحزبية والسياسية.

ويشارك في المظاهرات أيضا الاشتراكيون الثوريون وحركة السادس من أبريل وحزب الدستور وحركات وتيارات ليبرالية واشتراكية أخرى، وحذر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي السلطات من قمع المظاهرات المرتقبة، محملا إياها مسؤولية الأمن وسلامة المتظاهرين.

وأطلق العشرات من الشخصيات السياسية المصرية -وأغلبيتها تنتمي لأحزاب يسارية وليبرالية- حملة "مصر مش للبيع" التي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره هذه الشخصيات "تنازلا" من السلطات عن أراض مصرية.

وكانت السلطات قد شنت على مدار اليومين الماضيين حملات اعتقال واسعة لعشرات النشطاء السياسيين، وأعلنت أجهزة الأمن حالة الاستعداد القصوى، وتوعدت بالتصدي بمنتهى الحزم لأي عمل يخل بالأمن العام.

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