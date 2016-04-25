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اعتقالات بمظاهرات صباحية في عدد من المحافظات المصرية

25/4/2016

انطلقت صباح اليوم مظاهرات مناهضة للنظام المصري بعدد من المحافظات المصرية استجابة لدعوات بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي و"إسقاط حكم العسكر" ورفضا لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

واقتحمت قوات الأمن قرية العطف التابعة لمركز العياط بجنوب الجيزة لفض إحدى المظاهرات  مما أدي إلى كر وفر ومطاردة المتظاهرين بالشوراع الجانبية، كما قامت قوات الأمن بمحاصرة مداخل ومخارج القرية، ولازالت القرية تشهد وجودا مكثفا للقوات حتى الآن.

وفي محافظة الشرقية تظاهر المئات بمراكز الحسينية ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس وديرب نجم، ورفع المتظاهرون أعلام مصر، مرددين هتافات "يسقط حكم العسكر" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وقالت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الأمن اعتقلت إثنين من المتظاهرين بمدينة بلبيس بعد اعتدائها على سلسلة بشرية بقرية السعادات بالشرقية.

وفي محافظة كفر الشيخ خرج المئات بمركز مطوبس وبلطيم مطالبين بسقوط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تظاهر المئات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومركز ببا بمحافظة بني سويف.

وشهد ميدان عبد المنعم رياض و ميدان التحرير وسط القاهرة انتشار امنيا مكثفا من قوات الشرطة و بعض قوات الجيش و قوات أمن بزي مدني، كما لوحظ انتشار أمني مكثف بشارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين و غلق للشارع أمام المارة و السيارات تحسبا لاي مظاهرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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