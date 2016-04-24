مصر: الجيش ينتشر في الشوارع تحسبا لتظاهرات الاثنين

الجيش ينتشر في الشوارع تحسبا لتظاهرات الاثنين

قرر الجيش المصري نشر عناصر من قواته في الميادين غدا الاثنين 25 من أبريل/ نيسان الذي دعا معارضون للتظاهر فيه ضد النظام الحالي بمصر.

وتحتفل مصر في ذلك اليوم سنويا بعيد تحرير سيناء لكن نشطاء دعوا إلى التظاهر فيه للمطالبة بإسقاط النظام، غير أن الجيش المصري فسر قراره بنشر قواته بمشاركة الشعب في احتفالاته بهذا اليوم.

وحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك : "أصدرت القيادة العامة للجيش المصري قوات المسلحة توجيهاتها إلى القيادات العسكرية على المستويات المختلفة بإعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصري في احتفالات تحرير سيناء".

وأضاف البيان: "لقوات ستعمل على تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم أو يحاول إفساد فرحته أثناء الاحتفال بهذه الذكرى العطرة".

وأكد البيان أن الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية قامت بتنظيم دوريات أمنية ثابتة ومتحركة مدعومة بعناصر من الصاعقة والمظلات وعناصر من قوات التدخل السريع والشرطة العسكرية التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات كما قامت بإعادة تمركز الاحتياطيات لتأمين الأهداف الحيوية و المنشاَت المهمة.

وكانت النيابة المصرية أمرت باعتقال عشرات النشطاء، كما قررت حبس منسق الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين بتهمة الدعوة للتظاهر ضد النظام، في وقت دانت نقابة الصحفيين المصريين الاعتقال العشوائي للصحفيين.

وقالت مصادر للجزيرة إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت أمرًا بضبط وإحضار 47 شخصًا، بينهم صحفيون وحقوقيون، بتهمة الدعوة للتظاهر غدا الاثنين. كما أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس 11 ناشطا 15 يوما بالتهمة ذاتها.

وقررت السلطات المصرية أيضا حبس منسق حركة الاشتراكيين الثوريين 15 يوما بتهمة الدعوة للتظاهر ضد النظام فضلا عن "الانضمام لجماعة إرهابية".

من جهة أخرى، دانت نقابة الصحفيين المصريين عمليات القبض العشوائي التي شملت صحفيين، كما دانت عودة ظاهرة "زوار الفجر" ومداهمة منازل زملاء صحفيين فجرا من دون سند قانوني.

وطالبت نقابة الصحفيين في بيان لها بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحقهم، مؤكدة أنه لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين وذويهم بسبب ممارستهم مهنتهم.

وحذرت النقابة من أن عودة الدولة الأمنية وإطلاق يد الأجهزة في التعامل مع أصحاب الرأي المختلف سيدفع ثمنه الوطن بأكمله، مشددة على أن تقدم الوطن لن يتم بعودة سياسات القمع والترهيب، بل بإطلاق الحريات العامة وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية.

وشنت قوات الأمن في مصر خلال اليومين الماضيين حملات اعتقال شملت عشرات الناشطين والصحفيين في القاهرة ومحافظات عدة قبل يومين من دعوات للتظاهر ضد النظام بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل/نيسان الحالي.

وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" إن قوات الأمن أوقفت 72 شخصا في حملة الاعتقالات التي شنت بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية والوادي الجديد.