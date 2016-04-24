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قتلى وجرحى بغارات للنظام على حلب وحمص وحماة

24/4/2016

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 14 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات في غارات على مدينة حلب اليوم الأحد، كما قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون في غارات على ريف حمص الشمالي، بينما سقط خمسة قتلى بريف حماة.

وأكد مراسل الجزيرة عمرو الحلبي سقوط القتلى والجرحى في غارات لطائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري على أحياء: المواصلات، والصالحين، والسكري، والصاخور، الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب.

وأفادت مصادر محلية بأن غارات استهدفت سوقا شعبية في حي الصاخور وقتلت عشرة أشخاص وجرحت ثلاثين آخرين.

وذكر مراسل الجزيرة أن طائرات النظام ألقت براميل متفجرة على حيي بني زيد والأشرفية، محدثة دماراً كبيراً في المباني السكنية، كما استهدفت الغارات خان العسل وكفرناها بريف حلب الغربي.

وأضاف أن المعارضة المسلحة شنت هجوما على قوات النظام في حي الراشدين بهدف السيطرة على المزارع التي تعد بوابة غربية للمدينة، كما قتلت المعارضة ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية خلال اشتباكات في محيط مدينة مارع (شمال حلب).

في تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة بريف حمص (وسط البلاد) بمقتل ثلاثة أشخاص -بينهم طفل وامرأة- وإصابة عشرات آخرين بغارات للنظام على مدينة الحولة وبلدة تير معلة، اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة بريف حمص الشمالي، مما تسبب أيضا بدمار في الأبنية السكنية والممتلكات.

وأشار مراسل الجزيرة في حمص إلى سقوط قتيلين في غارات جديدة على كفرلاها في الحولة بريف حمص الشمالي.

وقالت وكالة مسار إن النظام قصف الحولة بالمدفعية أيضا، مضيفة أن المعارضة ردت باستهداف حواجز للنظام، بينما شن النظام غارات على مدينة السخنة ومحيطها في ريف حمص الشرقي.

وشهدت حماة اليوم محاولة من قوات النظام للتقدم ببلدة معركبة، وقصفا جويا على بلدتي كفرنبودة وعقيربات، مما تسبب في سقوط خمسة قتلى -بينهم أربعة أطفال في الأخيرة- فضلا عن معارك في مدينة ‏سقيلبية، وفقا لناشطين.

واستهدفت المعارضة المسلحة معسكري بريديج والمغير (غرب حماة) بالمدفعية الثقيلة، وقتلت ثلاثة عناصر في معسكر ببلدة قلعة المضيق، حسب وكالة مسار.

وذكرت شبكة شام أن النظام شن أكثر من أربعين غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي على جبل الأكراد في اللاذقية دون أن ينجح في التقدم على الأرض، كما شن غارة على مدينة جسر الشغور وبلدة فليفل بريف إدلب.

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