فيلم "جانجل بوك" يتصدر مبيعات التذاكر في أمريكا

هيمن فيلم "ذا جانجل بوك" الذي أنتجته شركة ديزني على مبيعات التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي وحصد 60.8 مليون دولار بعد عرضه في 4028 دار عرض.

وتراجعت المبيعات بنسبة 41 في المئة فقط من المستوى الذي سجل في بداية العرض الأسبوع الماضي. بينما لم يرق فيلم "ذا هانتسمان: وينترز وور" إلى مستوى المنافسة فحقق 20 مليون دولار في 3791 دار عرض.

وسجل "ذا جانجل بوك" أفضل إيرادات لفيلم خلال بداية ثاني أسبوع من عرضه في 2016 متفوقا على فيلم "ديدبول" الذي حقق في ثاني أسابيع عرضه 56.5 مليون دولار. وسينهي الفيلم الأسبوع بإيرادات تبلغ 191.5 مليون دولار بعد عرضه بعشرة أيام. وحقق الفيلم المركز الرابع في ترتيب الأفلام من حيث الإيرادات في عام 2016.

وبدأ عرض "ذا هانتسمان: وينترز وور" وهو من بطولة جيسيكا تشاستين وتشارليز ثيرون محققا الحد الأدنى من التوقعات في أمريكا الشمالية.

واحتل فيلم باربرشوب: ذا نيكست كات" المركز الثالث بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار.

وجاء فيلم ذا بوص في المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار، وأخيرا حل فيلم زوتوبيا في المركز الخامس.