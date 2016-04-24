البث الحي
منوعات

فيلم "جانجل بوك" يتصدر مبيعات التذاكر في أمريكا

24/4/2016

فيلم "جانجل بوك" يتصدر مبيعات التذاكر في أمريكا

هيمن فيلم "ذا جانجل بوك" الذي أنتجته شركة ديزني على مبيعات التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي وحصد 60.8 مليون دولار بعد عرضه في 4028 دار عرض.

وتراجعت المبيعات بنسبة 41 في المئة فقط من المستوى الذي سجل في بداية العرض الأسبوع الماضي. بينما لم يرق فيلم "ذا هانتسمان: وينترز وور" إلى مستوى المنافسة فحقق 20 مليون دولار في 3791 دار عرض.

وسجل "ذا جانجل بوك" أفضل إيرادات لفيلم خلال بداية ثاني أسبوع من عرضه في 2016  متفوقا على فيلم "ديدبول" الذي حقق في ثاني أسابيع عرضه 56.5 مليون دولار.  وسينهي الفيلم الأسبوع بإيرادات تبلغ 191.5 مليون دولار بعد عرضه بعشرة أيام. وحقق الفيلم المركز الرابع في ترتيب الأفلام من حيث الإيرادات في عام 2016.

وبدأ عرض "ذا هانتسمان: وينترز وور" وهو من بطولة جيسيكا تشاستين وتشارليز ثيرون محققا الحد الأدنى من التوقعات في أمريكا الشمالية.

واحتل فيلم باربرشوب: ذا نيكست كات" المركز الثالث بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار.

وجاء فيلم ذا بوص في المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار، وأخيرا حل فيلم زوتوبيا في المركز الخامس.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)