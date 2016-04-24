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فيديو:بريطاني يشارك في ‏ماراثون ‏لندن من محطة فضاء

24/4/2016

بدأ رائد الفضاء البريطاني تيم بيك الركض  في ماراثون في الفضاء اليوم الأحد على ارتفاع 400 كيلومتر من ماراثون لندن الذي يقام في الوقت نفسه.

يستخدم طيار الاختبار سابقا جهاز ركض خضع لتعديل خاص في محطة الفضاء الدولية للمشاركة في الماراثون الذي يمتد لمسافة 42 كيلومترا.

وقالت وكالة الفضاء الأوربية إن بيك الذي أكمل ماراثون لندن من قبل في  أقل من ثلاث ساعات وعشرين دقيقة، مثبت بحمالات بلاستيكية في أكتافه لمنعه من الطفو من على جهاز الركض.

وقال ماركو فريغاتي وهو أحد أعضاء لجنة التحكيم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن رائد الفضاء 43 عاما قد يكسر الرقم القياسي في حال أنهى بنجاح الماراثون في الفضاء في أقل من أربع ساعات و24 دقيقة، وهو الرقم الذي سجلته سابقا رائدة الفضاء من محطة الفضاء الدولية سونيتا ويليامز التي شاركت في ماراثون بوسطن في عام 2007.

يدور بيك حول الأرض في محطة الفضاء في إطار فترة إقامة تستغرق ستة أشهر منذ انطلاقه هو ورائدا فضاء آخرين في صاروخ روسي من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأصبح تيم بيك أول رائد فضاء بريطاني يمشي في الفضاء أوائل العام الجاري في إطار مهمة لإصلاح الجزء الخارجي من الكيان المداري.

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