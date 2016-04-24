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عشية 25 أبريل .. السيسي يكلف الجيش بوقف ارتفاع الأسعار

24/4/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة تقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني ولن تفرط في حبة رمل واحدة من أرض مصر.

وأضاف، خلال كلمة له اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أن هناك من يدفع لاتجاه المساس  بمؤسسات وأنا أعلم أن قوى الشر (لم يسمها) لن تستطيع أمام وقوفنا كتلة واحدة للحفاظ على هذه المؤسسات.

وأشار السيسي إلى أنه آن الآوان لأن تنعم أرض سيناء بثمار بتحريرها، مضيفا إلى أن أنشطة الجماعات "الإرهابية" في سيناء تنحسر بفضل القوات المسلحة.

وأكد السيسي ارتباط أمن مصر بأمن  واستقرار الشرق الأوسط والخليج العربي والبحر المتوسط، ولن تقبل مصر بتهديد أمنها القومي وتحقيق مأرب الجهات المتربصة، ولن تسمح لأي قوى بأن تبسط نفوذها أو مخططاطها على العالم العربي.

وخرج السيسي عن النص المكتوب للحديث موضوعات آخر، كان أولها ارتفاع الأسعار وتأثيرها على فئات الشعب محدودة الدخل، حيث قال إنه طلب من الحكومة والقوات المسلحة أن تبذل جهودها  للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو كان هناك تذبذب في سعر الدولار وارتفاعه.

وأعلن عن تكليفه للحكومة اعتبارا من الشهر القادم أن تقوم بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن تذبذب سعر الدولار ومن خلال منظومة التموين، حيث يتم ضخ نقاط تعوض هذه الزيادة لصالح طبقات محدودة الدخل.

وأعلن عن تكليف القوات المسلحة أن تقوم هذا الشهر بتوزيع 2 مليون من السلع الأساسية للمناطق والمحافظات والفئات محدودة لدخل.

وتطرق السيسي إلى الـ 30 شهرا الماضية حيث أشار إلى أنه تم فيها إعادة بناء مؤسسات الدولة، فلأول مرة هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه، ولدى مصر برلمان تم انتخابه، وأيضا حكومة ومؤسسة رئاسة، داعيا إلى المحافظة على هذه المؤسسات مشيرا إلى أن بقائها هو بقاء للدولة المصرية.

وأشار السيسي إلى أنه تم تكليفه أمانة الحفاظ على الدولة، وهو يتحمل هذه المسئولية بالتعاون مع المؤسسات، معلنا أنه سيواجه كل المحاولات التي تحاول النيل الدولة، لأن ثمن كبير جدا تم دفعه للحفاظ على الدولة، مختتما خطابه بترديد (تحيا مصر) ثلاث مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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