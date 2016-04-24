صور: الاحتلال يطلق سراح أصغر أسيرة فلسطينية

الأسيرة المحررة/وكالة شهاب للأنباء

أفرجت مصلحة سجون الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، عن أصغر أسيرة في سجون الاحتلال الطفلة ديما الواوي (12) عاما من حلحول قضاء الخليل وسلمتها لذويها عند حاجز جبارة في طولكرم بعد احتجازها لأكثر من شهرين ونصف.

واستقبل الأسيرة الواوي كل من محافظ طولكرم عصام أبو بكر ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وذوي الأسيرة الواوي.

وقال المحافظ أبو بكر، "إن اعتقال الأطفال جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وشاهد على بشاعة هذا المحتل الذي يتعدى دائماً على كرامة الأطفال وحقهم بالحياة، مؤكدا أن فجر الحرية قادم بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه أكد قراقع خلال استقباله للواوي، "أن إسرائيل دولة متوحشة تمارس أبشع أساليب القمع والتنكيل والتعذيب بحق الطفولة الفلسطينية، وأن هذا الكيان بات فوق كل قوانين حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

ولفت قراقع الى أن هناك أكثر من 450 طفلا وطفلة قاصر دون سن الـ 16 سنة، مازالوا يقبعون خلف جدران السجون الإسرائيلية.

ونشرت وكالة شهاب للأنباء مجموعة من الصور للأسيرة الفلسطينية بعد إطلاق سراحها.