شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك لأداء طقوس تلمودية

اقتحم العشرات من المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة قدس برس عن حرّاس بالمسجد الأقصى أن عدد المقتحمين ارتفع إلى أكثر من 50، مع تكرار المستوطنين اليهود لمحاولاتهم أداء طقوس تلمودية، مؤكدين "طرد خمسة من المستوطنين اليهود".

وأضافوا أن الشبّان الفلسطينيين وعددًا من روّاد المسجد الأقصى تصدّوا للاقتحامات بـ "التكبير" (هتاف الله أكبر)، حيث قامت قوات الاحتلال بإبعاد شابّين بالقوة عن المسجد الأقصى.

يشار إلى أن اليوم الأحد هو اليوم الأول من اقتحامات المستوطنين في عيد الفصح العبري أو "البيسح"، حيث بدأ عيدهم يوم الجمعة (أيام الجمعة والسبت لا تشهد اقتحامات المستوطنين، ويُسمح لهم باقي الأيام بقوّة السلاح).

وكانت منظمات متطرفة، قدد جددت دعواتها لاقتحام المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي، وتقديم قرابين الفصح في باحاته، بالإضافة إلى إقامة الصلوات التلمودية وارتداء ملابس الصلاة اليهودية، التي يمنع المستوطنون من ارتدائها خلال اقتحام المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل مستوطنين صهاينة وأسفرت هذه الاقتحامات، التي تتم تحت حراسة قوات الاحتلال باندلاع موجة مواجهات بداية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.