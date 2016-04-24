شاهد: مان يونايتد يقترب من الكأس الأولى منذ 2004 بهدف قاتل

سجل أنطوني مارشل هدفا قاتلا، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرسل مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب لويس فان جال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على إيفرتون 2-1 في ملعب ويمبلي السبت.

كان الفريقان في طريقهما لخوض وقت إضافي، بعدما سجل "كريس سمولينج" هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 ليعادل هدف التقدم، الذي سجله مروان فيلايني ليونايتد في مرمى فريقه القديم في الشوط الأول، لكن مارشل كان له رأي آخر.

وكاد إيفرتون، الذي يتعرض مدربه روبرتو مارتينيز لانتقادات من الجماهير، أن يتعادل في الدقيقة 57 عندما عرقل "تيموثي فوسو منساه" منافسه روس باركلي في المنطقة، لكن الحارس "ديفيد دي خيا" أنقذ ركلة الجزاء التي سددها "روميلو لوكاكو".

وقال "دي خيا": "قدم إيفرتون مباراة جيدة جدا ولاحت له بعض الفرص. سجل أنطوني مارشل هدفا قاتلا وفزنا في الأنفاس الأخيرة، إنه أمر لا يصدق!"

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء ليونايتد، الذي سيواجه واتفورد أو كريستال بالاس في النهائي، وذلك عندما تصدى "فيل جاجيلكا" لتسديدة فيلاني بذراعه.

وواجه لويس فان جال الكثير من الضغوط والتكهنات بشأن مستقبله مع يونايتد حيث رجحت تقارير لوسائل إعلام احتمالية أن يخلفه "جوزيه مورينيو" في تدريب النادي، خاصة بعد خروج الفريق من دوري الأبطال الأوروبي، وعروضه المخيبة في الدوري الممتاز.

على أن مباراة نهائي كأس الاتحاد ستكون فرصة جيدة لفان جال، لمصالحة جماهير يونايتد ومساعدة النادي على الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004.

من جهته قال مارتينيز مدرب إيفرتون الذي كان يشعر أن فريقه هو الأفضل في الشوط الثاني: "إنها نتيجة يصعب قبولها، فعلى مدار 90 دقيقة، كنا نستحق الوصول إلى وقت إضافي. على الأقل. لعبنا بتثاقل في الشوط الأول، وأدركنا التعادل، لكن دخول هدف الفوز في مرمانا، في هذا الوقت القاتل كان لطمة قوية."