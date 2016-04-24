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شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا تجريبيًا من غواصة

24/4/2016

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، نجاحها في إطلاق صاروخ بالستي من غواصة تابعة لأسطولها البحري.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن  الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون،  كان حاضرًا خلال عملية إطلاق الصاروخ المزود بـ "وقود صلب".

ونقلت الوكالة، عن جونغ أون، قوله إن "التجارب منحت بلادنا القدرة على شن هجوم نووي ضد القوات الكورية الجنوبية والإمبريالية الأمريكية، في أي وقت تشاء"، على حد قوله.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قالت أمس السبت، إنّ جارتها الشمالية، أطلقت صاروخاً بالستياً من غواصة بحرية.

جدير بالذكر أنّ كوريا الشمالية كثّفت خلال الآونة الأخيرة من اختباراتها الصاروخية، وكان آخرها في 15 نيسان/ أبريل الجاري، بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد مؤسسها "كيم إيل سونغ".

وكان مجلس الأمن الدولي، وافق مطلع مارس/ آذار المنصرم، بالإجماع، على قرار أمريكي، يقضي بفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية، بهدف الضغط عليها للتخلي عن برنامجها النووي، وذلك بعد شهرين من إعلان بيونغ يانغ، إطلاق قنبلة هيدروجينية، وبعد شهر واحد فقط من تأكيدها، إجراء تجربة على نطاق واسع لاختبار صواريخ بالستية محظورة تحت ستار إطلاق قمر اصطناعي للفضاء. 

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