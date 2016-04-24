شاهد: فيينورد روتردام يحرز لقب كأس هولندا

أحرز فيينورد روتردام لقب كأس هولندا لكرة القدم بفوزه على أوتريخت بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد على ملعب "دي كويب" في فيينورد في المباراة النهائية.

ومنح ميشيل كرامر التقدم لفيينورد روتردام في الدقيقة 42، وأدرك رامون لوفين التعادل لأوتريخت مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يسجل حارس مرمى أوتريخت البولندي فيليب بدناريك هدف الفوز لفيينورد بالخطأ في مرماه عندما سدد الييرو ايليا كرة قوية ارتدت من العارضة وارتطمت بالحارس وعانقت الشباك (75).

وهو اللقب الثاني عشر لفيينورد روتردام في مسابقة الكأس والأول منذ تتويجه عام 2008.

وتوج فيينورد بطل كأس الكؤوس الأوربية عام 1970، والذي يشرف عليه حاليا المدافع الدولي السابق جيوفاني فان برونكهورست، بلقبه الرابع العشر الأخير في الدوري عام 1999.

ويحتل فيينورد روتردام حاليا المركز الثالث في الدوري قبل مرحلتين من نهاية الموسم بفارق 21 نقطة خلف المتصدرين اياكس امستردام وايندهوفن.