شاهد: صناعة الورق من قش الأرز بمصر

على أطراف العاصمة المصرية، تعمل منظمة صغيرة غير حكومية، على الحد من التلوث وتحسين مستوى حياة الناس ذوي الفرص المحدودة في المجتمع المصري.

وابتكرت المنظمة التي تطلق على نفسها "النافذة للفن المعاصر والتنمية"، والمنطلقة عام 2005، طريقة لتحويل قش الأرز إلى منتجات ورقية عالية الجودة، عبر نقعها في الماء، لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع، ثم طهيها على النار بين ساعتين وثلاثة، تدخل بعدها مرحلة الطحن، وصنع ألياف من طحينها، وفقا لتصريحات إيناس خميس مدير المنظمة، والتي أعربت أن المؤسسة أمضت ثلاث سنوات في تدريب موظفيها قبل منحهم الثقة الكافية للعمل بمفردهم.

ومن بين أكبر التحديات التي تواجههم في المؤسسة القدرة على الدفع بمنتجاتهم في السوق المحلية، حيث يُنظر إلى هذه البضائع على أنها سلع كمالية، بسبب ارتفاع تكلفة ورق الأرز بعض الشيء.

وشددت مدير المؤسسة على أن الدافع من وراء المبادرة كان تعظيم قدرة مصر على الاستفادة من المهارات الحرفية الموجودة بها بدل الاعتماد كليا على الواردات الأجنبية، قائلة إنها من المؤمنين بشدة بقضية الحد من النفايات، وتبذل قصارى جهدها لحماية البيئة المحلية، حيث تسبب قش الأرز في مصر في مشكلة بيئية كبيرة لأكثر من 15 عاما، وهي السحابة السوداء، الناتجة عن حرق قش الأرز الذي لم تكن المصانع تستعمله مستعيضة عنه بلب الورق المستورد من الصين، والذي تقول عنه إيناس خميس إنه مصنوع من قش الأرز، وبالتالي فإن مشروعهم يستغل الموارد المتوفرة، وينمي الحرف المحلية، بجانب حماية البيئة.

وتقوم "النافذة للفن المعاصر والتنمية" بجهود كبيرة، لإنتاج مواد مصنوعة يدويا، ذات جودة عالية، في محاولة لمحاربة الصورة النمطية عن السلع المعروضة في السوق المحلية على أنها سلع رديئة، كما تقوم بالتنويع من خلال التحول إلى إنتاج الدفاتر المزخرفة والصناديق والإطارات والبطاقات وغيرها من قطع الديكور، وقد نجحت في تصدير منتجاتها إلى ألمانيا على مدى السنوات الست الماضية وتأمل في التوسع في الأسواق الأوروبية الأخرى، حيث إن الإقبال الخارجي يساعد في تحقيق التوازن عندما يكون الاهتمام الداخلي منخفضا، خاصة في ظل عدم اليقين الذي أعقب ثورة يناير.

وتنظم النافذة، التي سُجلت رسميا كمنظمة غير حكومية بعد عامين من إنشائها، ورش عمل للشباب وبخاصة الفتيات من الصم البكم، اللاتي غالبا ما يتعرضن للتهميش عن قوة العمل، على أمل أن توفير شريان حياة لهن في مجتمع يعاني من قلة فرص العمل.