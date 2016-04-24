شاهد: "بولت البرق" يستعد لاستئناف كتابة التاريخ في البرازيل!

صرح العداء الجامايكي الأسطورة "يوساين بولت" والمشهور بلقب "بولت البرق" أنه ينوي الفوز بكل الميداليات الذهبية المتاحة أمامه في أولمبياد ريو دي جانيرو، المرتقبة في أغسطس القادم، بالبرازيل.

ويخوض بولت منافسات كل من 100 متر، و200 متر، كما يخوض مع فريقه منافسات التتابع 400 متر، وهي المنافسات الثلاث التي يحمل لقبها الأولمبي في الدورتين السابقتين، محققا مع فريقه الإنجاز الأول تاريخيا بالفوز بالمنافسات الثلاث معا لمرتين متتاليتين "الثلاثي المزدوج".

وتثق جماهير بولت ومحبوه بقدرته على استكمال تحطيم الأرقام القياسية، بالجمع بين الميداليات الذهبية الثلاث، للمرة الثالثة على التوالي، كي يغرد وحيدا خارج سرب الأبطال الأولمبيين عبر التاريخ، بحزمة إنجازات غير مسبوقة، بل يراها كثير من الخبراء غير ملحوقة في المدى القريب.

ويزدحم رصيد يوساين بولت، الذي يقترب عمره من الثلاثين، بالألقاب التاريخية، والأرقام القياسية، فهو صاحب لقب "أسرع إنسان في التاريخ" برقم عالمي 9.58 ثانية في سباق 100 متر، كسر به في برلين عام 2009 رقمه الذاتي السابق، وهو أول من جمع ست ميداليات أولمبية في منافسات العدو، فوق كونه الملقب ببطولة العالم لإحدى عشرة مرة، حتى وصل لمستوى من التحدي الشخصي، جعله يطمع في كسر رقمه الشخصي، وهو الرقم التاريخي لمنافسات 200 متر، بزمن قدره 19.19 ثانية، بمحاولة كسر حجز الثواني التسعة عشرة، والتي يؤمن كثير من الخبراء، كما يؤمن جمهوره ومحبوه بقدرته البدنية على تحقيقها هذا العام.