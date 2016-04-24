شاهد: برلماني أسترالي يشعل النار في مياه أحد الأنهار !

أشعل البرلماني الأسترالي جيريمي باكنغهام النار في مياه نهر "كوندامين كوينزلاند" لإظهار الأضرار الواضحة لعمليات تسرب الغار وصناعة الفحم الحجري.

ويظهر العضو البرلماني في الفيديو وهو يستعمل قداحة على مياه النهر فيشتعل الماء في مشهد مدهش وصادم ، كما أنه " لا يصدق، وهو يرى النار على ماء النهر" كما يقول.

ووفقا بيان صحفي لباكنغهام، تم اكتشاف غاز الميثان لأول مرة في نهر كوندامين قرب شينشيلا في عام 2012، موضحا أن الوضع في نهر كوندامين بجنوب غرب ولاية كوينزلاند لا يصدق ويمثل مأساة.

وتحتاج عملية إنتاج الغاز إلى ضخ كميات كبيرة من الماء خارج التربة حتى يمكن استخراج الغاز من بين طبقات الفحم.