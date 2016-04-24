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شاهد: الطائرة إمبالس 2 تهبط في كاليفورنيا

24/4/2016

هبطت الطائرة "إمبالس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية في كاليفورنيا بعد رحلة انطلقت من هاواي واستمرت ثلاثة أيام عبر المحيط الهادئ.

وقطعت الطائرة 4500 كيلومترا إلى كاليفورنيا كجزء من جولتها حول العالم والتي انطلقت في مارس/ آذار 2015 من دبي وشمل نصفها الأول الهند وميانمار والصين واليابان.

وكاليفورنيا هي المحطة التاسعة في جولة الطائرة حول العالم، وستتنقل الطائرة في أنحاء الولايات المتحدة ثم تطير عبر المحيط الأطلسي إلى أوربا قبل عودتها إلى أبو ظبي.

وسجلت الطائرة "سولار إمبالس 2" رقما قياسيا لأطول رحلة جوية بالطاقة الشمسية بدون توقف في يوليو/ تموز الماضي عندما قطعت مسافة 8300 كيلومتر من ناجويا في اليابان إلى هاواي.

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