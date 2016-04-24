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شاهد: أتليتكو مدريد يزاحم برشلونة على قمة "الليغا"

24/4/2016

فاز فريق أتليتكو مدريد مساء السبت، على ضيفه مالقا بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، على ضيفه مالقا، بهدف نظيف، في مباراة على ملعب "فينسنتي كالديرون" بالعاصمة مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وجاء هدف الفوز لأتليتكو مدريد في الدقيقة 62 عن طريق أنخل كوريا.

وبهذا الفوز، رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 82 نقطة، على صدارة القمة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مالقا عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وبذلك، ثأر أتليتكو مدريد للهزيمة التي مني بها في الدور الأول من نادي مالقا بهدف نظيف، كما نجح أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للأول، من تحقيق الفوز الأول على مالقة منذ عامين، حيث كان آخر فوز حققه في عام 2014 بثلاثة أهداف لهدف.

وكان نادي ريال مدريد متصدرا لقمة الدوري لأول مرة في الموسم الحالي، منذ ساعتين، بعد ما تغلب على رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف لهدفين، ليتراجع الملكي للوصافة بعد فوز أتليتكو مدريد، حيث إن الريال يمتلك في رصيده 81 نقطة.

 ويملك برشلونة وأتليتيكو 82 نقطة لكل منهما؛ لكن برشلونة يتصدر المسابقة لتفوقه في المواجهات المباشرة على أتليتيكو. ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 81 نقطة قبل ثلاث مباريات من النهاية. 

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