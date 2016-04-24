حزب "مصر القوية" يعلن 15 سببا لرحيل "السيسي"

عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية – الجزيرة

قال حزب مصر القوية إن هناك 15 سببًا لـ"رحيل نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عن الحكم"، وهو المطلب الذي يرفعه معارضون بشكل لافت منذ يوم الجمعة قبل الماضي، في مظاهرات معارضة بالقاهرة بعدة محافظات، وقبل مسيرات متوقعة غدا في 25 إبريل/ نيسان الجاري.

وأشار الحزب (تأسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في بيان، إلى 15 سببًا لرحيل النظام المصري، قائلًا "نرفض هذه السلطة لجرائمها التي لا تنتهي، ولاستهانتها بدماء المصريين، ولفسادها، وفشلها، وللانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه، ولكبت الحريات، ولإغلاقها باب السياسة وحصرها على الأتباع والمنافقين، ولتفريطها في ثروات البلاد، ولمحاربتها الشرفاء ومحاباتها للفاسدين".

وأضاف، "نرفضها (سلطة السيسي) لتقاربها مع إسرائيل واعتبارها حليفًا استراتيجيا، ولزيادة الفقر، ولقيامها على المحسوبية وتقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة، ولعشرات الآلاف من المعتقلين داخل سجونها، ولآنات المعذبين، ولغياب العدالة. نرفضها لذاتها وأدائها ولأساليبها".

وتابع، البيان "مطالبنا تتمثل في قيام دولة عدل وحرية وديمقراطية وكرامة وسيادة للشعب وحياد لمؤسسات القوة عسكرية".

ويرأس حزب "مصر القوية" المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح، الذي أعلن عن مشاركته في مظاهرات 25 أبريل، أكد في بيانه أن "سيشارك في كل وسائل الحراك الشعبي الممكنة (لم يحددها) مع كل من يسعى لرفعة هذا الشعب والحفاظ على أرضه وحقه وكرامته".