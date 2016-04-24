"المنشور في المنديل"..حيلة لنشر دعوات التظاهر بمصر

الناشطون رفعوا لافتات بأسماء معتقلي الحملة الأمنية

نشرت حركة شباب 6 أبريل المعارضة بمصر على صفحتها على موقع فيسبوك، صورا لبعض ناشطيها في شوارع القاهرة يتظاهرون ببيع المناديل في إشارات المرور بينما يوزعون في الواقع منشورات على المواطنين تدعوهم للتظاهر اليوم الاثنين ضد النظام.

وكتبت الحركة على صفحتها: "مهما عملتم مش هتعرفوا تسكتونا، مهما عملتم برضه مكملين، لأن أحلامنا أكبر من خيالكم!"، مرفقا بوسم #‏إنزل_25إبريل

وأفادت الصفحة في منشور آخر أن شباب الحركة قاموا بتوزيع مناشير تدعو للنزول، مع لافتات بأسماء بعض معتقلي ما أطلقت عليه "السعار الأمني"، وذلك في شوارع الزيتون وحدائق القبة ومصر الجديدة، وهي مناطق بشرق القاهرة.

وعقبت الصفحة مجددا بأن الحركة لن تترك السلطة لتنام، طالما منعتها السلطة من الحلم!

وبينما أحدثت الصور وتعليقات الصفحة عليها تفاعلا كبيرا في وقت قصير، فإن التعليقات جاءت متباينة بين الداعمين للنزول والاحتجاج، وبين المدافعين عن السيسي.

ولم تخل التعليقات من الطرافة والسخرية، مثل قول أحد النشطاء: " هيطلع واحد يقولك وجبتم فلوس المناديل منين؟ أكيد من التمويل الأفروآسيوي أمريكى صهيوني لولبي"!

يذكر أن دعوات التظاهر في يوم 25 أبريل، وهو العيد الرسمي لتحرير سيناء، قد تصاعدت منذ خرجت جموع الشباب يوم 15 أبريل احتجاجا على سياسات رئيس الجمهورية، متوعدة باستكمال التظاهر لإسقاطه، ما أدى لردة فعل أمنية شديدة، طالت الكثير من النشطاء من كافة الاتجاهات السياسية.