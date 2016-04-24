"التايم" تختار "دي كابريو" من 100 شخصية مؤثرة بالعالم

دي كابريو من 100 شخصية مؤثرة بالعالم

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية الممثل ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار من بين شخصيات العام المؤثرة الذين يحتلون غلاف المجلة هذا العام.

وتختار المجلة الأمريكية سنويا أكثر من 100 شخصية مؤثرة، لكن عددا قليلا من المشاهير هم الذين يقع عليهم الاختيار لاحتلال غلاف مجلة "تايم".

ومن بين المشاهير الذين يحتلون غلاف المجلة هذا العام مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج والممثلة بريانكا شوبرا ومؤسس موقع فيس بوك مارك زوكربرج وزوجته بريسيلا شان والمحامية الفرنسية كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي.

وقالت المجلة الأمريكية إن دي كابريو قد نال إشادة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والذي قال إن موهبة "دي كابريو" لا حدود لها، لكن سر نجاحه يكمن في واقعيته، ويقوم بواجبه، ويعلم جيدا ما الذي يتحدث عنه.

وأضاف كيري أن دي كابريو وضع أدواته الرائعة التي يمتلكها في حشد الجهود من أجل حماية الكوكب الذي نعيش عليه.

وتابع أن دي كابريو استحوذ قبل 20 عاما على قلوب الملايين من الذين يشاهدون أفلامه، خاصة عندما أعلن أنه "ملك العالم" ولكنه اليوم من خلال أعماله أصبح مصدر إلهام لملايين أكثر من أجل حماية هذا العالم.

يذكر أن دي كابريو تبرع في الانتخابات الأمريكية عام 2004، لصالح حملة جون كيري الانتخابية.