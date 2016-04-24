الإيكونومست: السيسي لا يستطيع التعامل مع جيش من النقاد

تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للسيسي في الفترة الأخيرة ـ رويترز

قالت مجلة الإيكونومست البريطانية إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بات لا يتحمل النقد مستبعدة أن يستطيع السيطرة على ما سمته جيشا من منتقديه.

وتضيف المجلة أن الجنرال الذي كان ذات يوم محبوبا، يبدو مصدوما وغاضبا من غياب الطاعة الشعبية له.

وتشير الإيكونومست إلى تصاعد الضغوط على السيسي والدعوات للاحتجاج، مشددة على أن تصرفات الرئيس المصري أقرب إلى السخرية منها إلى الثورة على الواقع المصري

وختمت بالقول إن الجهة الوحيدة التي يثق فيها السيسي هي الجيش الذي يبدي له الولاء، وهو ينتظر من الشعب المصري ولاءً مماثلا.

كما قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن تغييرات المناهج المدرسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلغي أي ذكر لثورة يناير واسم السياسي والدبلوماسي المصري، محمد البرادعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام التعليم العام في مصر ظل امتدادا للحكومة منذ ثورة عام 1952 إذ ظلت المناهج مسرحا للروايات الحكومية وتعرّض كثير من الحقائق للحذف أو التغيير.

أما اليوم، فقد وصل تسييس المدارس إلى آفاق جديدة اتسمت بالتقليل أو المحو الكامل للمساهمات التاريخية لكل من يقف في مواجهة النظام الحاكم.

وفي الجانب الأمني، قالت الواشنطن بوست إن الجنرال الأميركي البارز، جوزيف دانفورد، زار مصر للمرة الثانية خلال شهرين، وهو ما يكشف قلقا متزايدا بشأن ما سمته المتشددين المرتبطين بتنظيم الدولة في سيناء.

وأضافت أن هذه الزيارة تؤكد صعوبةَ الجهود التي تبذلها إدارة أوباما في التوصل إلى علاقة متوازنة مع القاهرة، الحليف التاريخي.

من جانبه، قالت صحيفة لوس آنجليس تايمز إن أمريكا نقلت جزءًا من قواتها لحفظ السلام في شبه جزيرة سيناء مسافة ثلاثمئة 300 كيلومتر جنوبا بعد هجمات استهدفتها.

وتأتي الخطوة بينما تدرس إدارة أوباما تقليص قواتها في سيناء البالغ قوامها سبعمئة جندي، كما تعتزم في المقابل تكثيف استخدام أجهزة الاستشعار عن بعد وكاميرات المراقبة وغيرها من التكنولوجيا لمراقبة الحدود.