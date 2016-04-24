أوباما مادحا ميركل : أنت في الجانب الصحيح من التاريخ

امتدح الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم (الأحد) تعامل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع أزمة الهجرة التي واجهتها أوربا والتي تدفق خلالها ملايين اللاجئين والمهاجرين على القارة فرارا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي مع مضيفته الألمانية "إنها تقف في الجانب الصحيح من التاريخ في هذه القضية "في هذا العالم .. من الصعب جدا علينا أن نقوم ببساطة ببناء أسوار".

كما تطرق أوباما ومضيفته الألمانية في المؤتمر الصحفي المشترك إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين والأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي أن "يمضيا قدما" في المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر بينهما بهدف لإنهائها بحلول "نهاية العام".

وقال أوباما "توافقنا أنجيلا وأنا على حاجة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى المضي قدما في المفاوضات حول الاتفاق التجاري عبر الطلسي" رغم التباينات والانتقادات.

وأضاف أوباما الذي يزور ألمانيا ليومين لمناسبة معرض هانوفر الصناعي "لا أتوقع أن نتمكن من المصادقة على اتفاق بحلول نهاية العام، لكنني أتوقع أن ننهي المفاوضات حول الاتفاق وعندها سيتمكن الناس من تحديد لماذا هو إيجابي بالنسبة إلى بلدينا".

من جهتها، رأت ميركل أن هذا الاتفاق هو بمثابة "فرصة أوربية ومساعدة كبيرة للسماح بتوسع اقتصادنا".

وتجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات منذ 2013 لإعداد اتفاق للتبادل الحر. وتعقد هذا الأسبوع في نيويورك الجولة الثالثة عشرة من هذه المفاوضات.

لكن هذا المشروع يثير مزيدا من الاعتراض داخل المجتمع المدني. وتجلى ذلك في تظاهر عشرات الآلاف من رافضيه في شوارع هانوفر السبت.

وعن الأزمة السورية قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لا تؤيد إقامة "مناطق آمنة" تقليدية في سوريا تحميها قوات أجنبية لكنها تعتقد أن محادثات السلام في جنيف قد تتمخض عن الاتفاق على مناطق يمكن أن يشعر فيها السوريون الفارون من الحرب بأنهم في مأمن من القصف.

وأضافت "أعتقد أنه إذا لاحظتم ما قلته بالأمس في تركيا فهذا الأمر (المناطق الآمنة) يجب أن تتمخض عنها محادثات السلام في جنيف.. لا نتحدث عن مناطق آمنة تقليدية".

وتابعت "هل بإمكان أحد عندما يتحدث عن وقف إطلاق نار أن يحدد- في المحادثات بين شركاء التفاوض في جنيف- مناطق يمكن أن يشعر فيها الناس بأنهم في أمان. لا يتعلق الأمر ببعض النفوذ من الخارج بل يجب أن يكون من داخل المحادثات".

وحول الوضع في كوريا الشمالية أعرب أوباما عن رغبته في أن تمارس الصين المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، التي أجرت أخيرا تجارب عسكرية جديدة وصفها ب "الاستفزازية".

وقال أوباما غداة تجربة لبيونغيانغ في بحر اليابان لإطلاق صاروخ بحر-أرض "إن كوريا الشمالية لا تزال تتصرف بصورة استفزازية" مشددا على أن الضغوط الصينية على النظام "لا ترقى إلى المستوى المطلوب".