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أمريكا تطلب تعديلا عاجلا في محركات "بوينغ 787"

24/4/2016

تعرضت طائرة بوينغ 787 لعدة مشاكل منذ بدء تشغيلها- غيتي

أمرت وكالة الطيران الأمريكية بإجراء تعديل عاجل على النموذج الأحدث من محركات شركة جنرال إلكتريك المستخدمة في طائرة بوينغ 787 الجديدة بسبب مخاوف من توقف المحرك عن العمل أثناء الطيران.

ويأتي هذا الأمر إثر حادث وقع لطائرة للخطوط اليابانية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي خلال رحلة من فانكوفر إلى طوكيو.

وتوقف أحد محركي الطائرة عن العمل وهي في الجو ولم يتمكن الطاقم من إعادة تشغيله لكنه استطاع الهبوط بالطائرة بمحركها الثاني وهو من طراز أقدم من النموذج نفسه.

وأظهر تحقيق في الحادث حدوث تراكم للجليد على شفرات المحرك، ما أدى لاحتكاكها بالجسم الخارجي للمحرك وتوقفه عن العمل أثناء التحليق.

ويشمل قرار وكالة الطيران 43 طائرة 787 مستخدمة في الولايات المتحدة، وسيكون له تأثير ايضا على 176 طائرة تعمل مع 29 شركة طيران في العالم.

وقال متحدث باسم شركة جنرال إلكتريك التي تصنع المحرك إنه تم إصلاح أكثر من 40 محركا وسيتم الانتهاء من عمليات التعديل في غضون عدة أشهر.

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