أردوغان يدعو لتقييم بلاده من خلال تطورها الاقتصادي

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أوربا والعالم إلى تقييم بلاده من خلال المنشآت الاقتصادية والاستثمارية، لا بالأحداث الإرهابية، مشيراً إلى أن سبب الإرهاب في تركيا، هو عرقلة مسيرتها نحو الدخول بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وفي كلمة له، خلال افتتاح محطة "طوفان بيلي" الحرارية للطاقة الكهربائية، بولاية أضنة (جنوب) قال أردوغان مخاطبا أوربا والعالم "إذا أردتم أن تشاهدوا الصورة الحقيقية لتركيا، عليكم أن تنظروا إلى هنا، فالإرهاب ليست مشكلة تركيا فقط، بل الإنسانية جمعاء".

وأضاف "وإذا حاولتم تقييم تركيا من خلال الأحداث الإرهابية، فإنكم ستخطئون، فالتقارير المزخرفة، بالأكاذيب والتحريف والأيدولوجيات العمياء، والمبنية على حسابات سياسية، لا يمكن لها أن تعرّف بتركيا، إذا أردتم أن تعرفوا تركيا عليكم أن تنظروا إلى هنا، إلى هذا المنشأة إلى الاستثمار إلى الخدمات".

وأكد أردوغان أن بلاده تعي وترى جيدا، أن دخول الاقتصاد التركي، ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، لن يُسعد البعض(لم يحددهم)، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب آفة الإرهاب في تركيا اليوم، هو عرقلة مسيرتها للدخول بين تلك الاقتصادات الكبرى.

وأضاف "نرى بوضوح، أن رفع صادرات تركيا إلى 500 مليار دولار أمريكي، وحجم التبادل التجاري إلى 1 تريليون دولار، سيزعج البعض كثيرا، ويبدو جليا أن هؤلاء لن يتحملوا رؤية تركيا التي تحررت من الاعتماد على الخارج في صناعاتها الدفاعية، واستخدام تركيا لاحتياطاتها، وتنويع مصادر طاقتها، لن يتوافق مع مصالحهم".

وأشار أردوغان إلى استمرار رجال الأعمال المحليين والأجانب في الاستثمار داخل تركيا وخارجها، مشيرا إلى أن الشعب يواصل اجتياز كافة العقبات التي تعترضه.

وأكد أن تركيا تتقدم نحو أهدافها بعزيمة، رغم محاولات عرقلتها، وأن البيانات تشير إلى نمو وتطور وتقدم اقتصادها، رغم كل الضجيج الذي أثير حوله.