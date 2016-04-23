ميركل تعترف بأخطاء في معالجتها إهانة إعلامي ألماني لأردوغان

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ارتكبت أخطاء في كيفية معالجتها لمسألة الإعلامي الألماني الساخر الذي أهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برنامج تلفزيوني مباشر.

وقالت ميركل في برلين أمس إن انتقاداتها للقصيدة الساخرة للإعلامي الكوميدي جان بومرمان ووصفها لها بأنها "مسيئة بصورة متعمدة تماما" قد أعطت الانطباع، بشكل غير صحيح، بأن حرية الرأي وحرية الصحافة لم تعد مهمة بالنسبة لها.

ومضت ميركل مدافعة عن قرارها المثير للجدل بالسماح للمحاكم بالنظر فيما إذا كان بومر قد ارتكب جريمة التشهير الجنائي بالرئيس التركي.

وقالت ميركل إنها انزعجت من أن تعليقاتها على قصيدة بومرمان أعطت انطباعا بأن "تقييمها الشخصي يحسب لشيء ما".

وقالت بعد اجتماع مع رؤساء وزارات الولايات الألمانية:" كان هذا خطأ ولكن بعد فوات الأوان "، وكانت تصريحاتها قد أثارت انتقادات شديدة داخل وخارج ألمانيا.

واعترفت ميركل بأن هذه التصريحات دفعت الناس إلى الاعتقاد بأنها لم تعد تهتم لحرية الرأي وحرية الصحافة، وقالت إنها تريد وضع الأمور في نصابها.

وأضافت ميركل قبيل اجتماعها اليوم السبت مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن حرية التعبير" مهمة بالنسبة لي، وستظل مهمة بالنسبة لي، وهذا هو منهجي في كل المحادثات".

واستطردت قائلة إن حقوق الإنسان والقيم ستظل حاضرة في مناقشاتنا الدبلوماسية:"ولكن حقوق الإنسان والحق في الحرية، وحقوق الصحافة هي من الأصول التي لا غنى عنها".

