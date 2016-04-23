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مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب مصرية

23/4/2016

مقاتلتان إسرائيليتان اعترضتا طائرة ركاب مصرية – أرشيفية – رويترز

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن مقاتلتين إسرائيليتين اعترضتا صباح اليوم السبت، طائرة ركاب مصرية، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي دون أن تقوم بتعريف نفسها كما تطالب به أنظمة الطيران الدولية.

وأضافت الإذاعة  "اتضح فيما بعد أن الطائرة تعود إلى شركة سيناء للطيران (خاصة)"، مشيرة إلى أن "طاقم الطيارة لم يتصل ببرج المراقبة للتعريف عن هوية الطائرة كما هو المطلوب لدى دخول المجال الجوي الإسرائيلي".

وتابعت "تمكنت طائرتا سلاح الجو من الاتصال بالطائرة المصرية، وقامتا بمرافقتها حتى هبوطها بسلام في مطار بن غوريون".

من جهته أعلن الكابتن إيهاب رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني  المصري أن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، اعترضت طائرة ركاب مصرية خلال رحلتها من القاهرة إلى تل أبيب بسبب تأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بياناتها إلى المراقبة الإسرائيلية. 

 

وقال رسلان، في بيان إعلامي أصدرته وزارة الطيران اليوم إن طائرة تابعه لشركه اير سيناء تحمل رقم 214  من طراز بوينج 737 – 800  اقلعت اليوم من مطار مرورا بالمجال الجوي القبرصي ونظرا لتأخر ارسال المراقبة الجوية القبرصية بيانات الطائرة للمجال الجوي الاسرائيلي قامت إحدي طائرات القوات الجوية  الإسرائيلية باعتراض الطائرة واعتبارها هدف غير متعارف عليه.     

 

وأضاف أنه تم التواصل مع  طاقم الطائرة واصطاحبها للهبوط بمطار بن جورين واقلعت الطائرة مجددا عائدة الي مطار القاهرة.

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